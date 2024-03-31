 حبس 8 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الجنوط والإطارات بالتجمع - بوابة الشروق
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حبس 8 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الجنوط والإطارات بالتجمع

إطارات
إطارات
وليد ناجي
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 3:03 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 3:03 ص

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 8 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بمنطقة التجمع الخامس.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغات بسرقة إطارات السيارات والجنوط بمنطقة التجمع الخامس.

وبالتحري تبين أن وراء الوقائع 3 عاطلين وتم تحديد أماكنهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت القوات الأمنية القبض عليهم وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية".

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 12 واقعة، وأضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 5 أشخاص من مالكى محال قطع غيار السيارات "تم ضبطهم".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموا المتهمين بالسرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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