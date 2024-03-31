ميدو: لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي

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علق أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك، على زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاعب أحمد رفعت بعد استعادته للوعي، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مواجهة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا اتطمنت بعد رؤية أحمد رفعت مع الوزير، ومن الممكن أن يكون الوزير قد تواجد في وقت لم تكن أسرة رفعت متواجدة في المستشفى".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة شخص ذوق وأعتقد أن في حال طلب منه عدم التصوير فلن يقوم بذلك".

وأتم: "لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي والعمل وفق بروتوكول طبي، وتواجد العديد من الأشخاص يعرفون كيفية التعامل مع تلك الأجهزة الخاصة".