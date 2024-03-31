 ميدو: لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي - بوابة الشروق
الأحد 31 مارس 2024 10:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ميدو: لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 10:23 ص

علق أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك، على زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاعب أحمد رفعت بعد استعادته للوعي، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مواجهة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا اتطمنت بعد رؤية أحمد رفعت مع الوزير، ومن الممكن أن يكون الوزير قد تواجد في وقت لم تكن أسرة رفعت متواجدة في المستشفى".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة شخص ذوق وأعتقد أن في حال طلب منه عدم التصوير فلن يقوم بذلك".

وأتم: "لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي والعمل وفق بروتوكول طبي، وتواجد العديد من الأشخاص يعرفون كيفية التعامل مع تلك الأجهزة الخاصة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك