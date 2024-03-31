إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية في حدائق أكتوبر

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.