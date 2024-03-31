كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية في الأقصر تقيم مائدة إفطار للمسلمين

أقامت كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بالأقصر في تقليد سنوي لها، مائدة إفطار للمسلمين في رمز وعنوان للمحبة، دعت لها العديد من الشخصيات والقيادات الإسلامية والمسيحية جنبا إلى جنب لتناول الإفطار على مائدة واحدة.



وانتظر الجميع مسلمين ومسيحيين آذان المغرب، حيث بدأ الجميع في تناول طعام الإفطار معا في أجواء تسودها المحبة والدفء.



وقال القس فيكتور راعي كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بالأقصر، إن هذاه المائدة تعد تقليدا سنويا تحرص عليه الكنيسة في كل رمضان من أجل بث روح المحبة والتعاون، والتي يحض عليها الدينين المسيحي والإسلامي على السواء.