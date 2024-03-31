توسع نشاط التصنيع في الصين خلال مارس للمرة الأولى منذ 6 أشهر

توسع نشاط التصنيع في الصين خلال شهر مارس الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر، في إشارة أخرى إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن المكتب الوطني للإحصاء قوله في بيان له، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي ارتفع إلى 50.8 نقطة مقابل 49.1 في فبراير.

وتجاوز ذلك متوسط توقعات خبراء الاقتصاد التي تبلغ 50.1 نقطة، في استطلاع أجرته "بلومبرج" وكانت أفضل قراءة منذ مارس من العام الماضي.

وارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي بالمقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى 53 نقطة، بالمقارنة مع تقدير 51.5.

ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة يعني نمو النشاط الصناعي مقارنة بالشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت ذلك إلى وجود انكماش.