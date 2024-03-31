استمرار تراجع مبيعات المنازل في الصين في ظل عدم وجود بوادر على حدوث انتعاش

استمر تراجع مبيعات المنازل في الصين في شهر مارس، ما يشير إلى أن حدوث انتعاش مأمول في هذا القطاع لا يلوح في الأفق بعد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيانات أولية لمؤسسة معلومات العقارات الصينية، إن قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية انخفضت بنحو 46٪ عن العام السابق لتصل 358 مليار يوان (6ر49 مليار دولار)، بعد انخفاض بنسبة 60٪ في فبراير.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الانخفاض الذي طال أمده في مبيعات العقارات في الصين قد أثقل كاهل عددا من أكبر شركات البناء في البلاد وأدى إلى تآكل الميزانيات العمومية لأكبر البنوك المملوكة للدولة مع تضخم قروضها المعدومة.

وكلفت بكين بنوكا بالمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى دعم مطورين عقاريين مثقلين بالديون.