 جنوب السودان: إجراءات صارمة ضد سوق العملات الأجنبية الموازية لمكافحة التضخم - بوابة الشروق
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جنوب السودان: إجراءات صارمة ضد سوق العملات الأجنبية الموازية لمكافحة التضخم

د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 11:13 م

اتخذت سلطات جنوب السودان، إجراءات صارمة ضد تجار العملات الأجنبية في العاصمة جوبا، في خطوة قال محافظ البنك المركزي في البلاد إنها تأتي في إطار جهود لتحقيق استقرار العملة التي تتدهور سريعا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيمس أليك جارانج، محافظ بنك جنوب السودان، قوله للصحفيين في جوبا: "لقد رأيتم وكالات إنفاذ القانون وهي تطلب من الأشخاص الذين يحملون كميات كبيرة بلا سبب، ألا يفعلوا ذلك".

وأضاف جارانج: "أي شخص يبيع دولارات سواء في الشوارع أو في منزله أو في متجره أو أي زاوية في أي مكان ستواجهه وكالات إنفاذ القانون، إذا كنت تبيع، أرني رخصتك"، مضيفا أن أي شخص لديه رخصه لا خطر عليه.

وتراجع الجنيه الجنوب سوداني بشكل رسمي في الربع الأول من العام إلى 1600 جنيه لكل دولار أمريكي، من ألف جنيه، بينما يتم بيعه في السوق السوداء عند 2300 جنيه للدولار الواحد.

وتسبب تراجع سعر صرف الجنيه في دولة جنوب السودان الحبيسة بوسط أفريقيا، في تضاعف أسعار المواد الأساسية ثلاث مرات، ومع ذلك لا تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها أو تمويل عملياتها بسبب تراجع الإيردات.


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