 زيلينسكي يدعو المواطنين في رسالة عيد الفصح للدفاع عن أنفسهم أمام العدوان الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يدعو المواطنين في رسالة عيد الفصح للدفاع عن أنفسهم أمام العدوان الروسي

كييف-د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 2:31 م

دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الأوكرانيين في رسالة بمناسبة عيد الفصح للدفاع عن أنفسهم أمام العدوان الروسي.

وكتب في منشور عبر منصة "إكس" الآن لا يوجد ليل أو نهار لا يحاول فيه الإرهاب الروسي كسر حياتنا".

وكانت أوكرانيا قد تعرضت لهجوم روسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث كانت البنية التحتية للطاقة الهدف الأساسي.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن اعتراض 18 من بين 27 هجوما بطائرات درون وصواريخ وصواريخ كروز، ولكن السلطات ذكرت إن بعض الهجمات أصابت أهدافها.

ولقي شخص حتفه في لفيف بغرب البلاد، حيث تعرضت البنية التحتية للهجوم.

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف لفترة في منطقة أوديسا بالبحر الأسود، كما تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء في مناطق أخرى بالبلاد أيضا.


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