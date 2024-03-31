نشرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إدلاء مواطن بصوته في الانتخابات المحلية مرتديا زي رائد فضاء.

وتوجه الناخبون الأتراك منذ صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رؤساء بلدياتهم في الانتخابات المحلية، كما أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان بصوته.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن الرئيس التركي وعقيلته أمينة أدليا بصوتيهما في مدرسة بمنطقة أوسكدار في الطرف الآسيوي لإسطنبول، في حين تجمع عدد كبير من المواطنين الذين جاؤوا للتصويت في حديقة المدرسة للترحيب به.

ويسعى أردوغان في هذه الانتخابات لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو، الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة في الانتخابات العام الماضي.

وكان رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو وجه لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات عام 2019. ورد الرئيس في 2023 بتأمين إعادة انتخابه رئيسا للبلاد والفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه القوميين.

وستتم مراقبة الانتخابات عن كثب في إسطنبول كبرى مدن تركيا، وكذلك في العاصمة أنقرة من بين مراكز صناعية أخرى.

ويسعى أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري إلى الفوز بولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

وبفوزه في الانتخابات المحلية لعام 2019 أنهى إمام أوغلو 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه من المحافظين في إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.

وتشير تقديرات استطلاعات الرأي إلى وجود تقارب بين إمام أوغلو ومنافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الوزير السابق مراد قوروم.