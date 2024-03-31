عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «أكثر من مليون وجبة ستصل بعد 65 ساعة.. أمل جديد من قبرص لأهالي قطاع غزة المحاصر».



وقال التقرير إن أهالي القطاع المحاصر يترقبون أملا جديدا في حدوث انفراجة ولو بسيطة في ملف المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع إبحار سفينة ثانية محملة بمساعدات من ميناء لارانكا القبرصي.



ووفقًا للتقرير، أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية مغادرة السفينة جينفر باتجاه القطاع رفقة عدة سفن على متنها حوالي 400 طن من المساعدات الإنسانية.



وأوضح أن السفينة جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان مقرهما في الولايات المتحدة وإسبانيا، قائلًا إنها تضم الشحنات مواد غذائية، مثل: الأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة.



ولفت المتحدث الحكومي، إلى أن السفينة ستستغرق نحو 65 ساعة للوصول إلى غزة؛ حيث أنشئ رصيف ميناء مؤقت لإفراغ الحمولة.