 مبادرة الخير وطرق الأبواب .. توزيع 1500 شنطة رمضان بالمناطق الأكثر احتياجًا في شرم الشيخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبادرة الخير وطرق الأبواب .. توزيع 1500 شنطة رمضان بالمناطق الأكثر احتياجًا في شرم الشيخ

رضا الحصري
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 3:02 م

واصل حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء "أمانة شرم الشيخ"، مبادرة "الخير وطرق الأبواب" لتوزيع المواد الغذائية داخل المناطق الأكثر احتياجًا التابعة لمدينة شرم الشيخ.

وقال ياسر عرفات، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة "الخير وطرق الأبواب"، بكل مدن المحافظة وليس بمدينة شرم الشيخ فقط، ذاكرا أن المبادرة تتضمن 3 مراحل، وزمن كل مرحلة 10 أيام، لتشمل كل أيام الشهر الكريم.

وأكد أمين تنظيم الحزب في تصريح اليوم، أن المبادرة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا التي تقطن داخل الأودية والقرى والتجمعات البدوية، لتوزيع المواد الغذائية عليهم خلال شهر رمضان الكريم، موضحًا أنه جرى توزيع 1500 شنطة بمدينة شرم الشيخ حتى اليوم.

وأوضح أن الحملة مستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل، ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

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