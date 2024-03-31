محافظ الجيزة يوجه بسرعة رفع إشغالات مقهى في حدائق الأهرام

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكلف المحافظ، رئيس حي الهرم، بسرعة إزالة حالات الإشغال والتعديات على الطريق العام لمقهى بالعنوان "64 ح" بالبوابة الثانية بقطاع حدائق الأهرام.

ووجه المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزة، بإزالة التاندات والتعديات على خطوط التنظيم بشارع الكولدير، بجانب اتخاذ اللازم حيال سايبر مخالف، وذلك فور تلقي شكاوى المواطنين الواردة صباحًا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة حالات الإشغالات للمقهى المخالف وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى قيام حي جنوب بإزالة تاندة مخالفة مع رفع كل حالات الإشغال والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.