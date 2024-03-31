صحفي فلسطيني: شكرا مصر على جهودها من أجل الحفاظ على فلسطين ووقف إطلاق النار

وجه الصحفي الفلسطيني محمد عوض، الشكر لمصر حكومة وشعبا على جهودها من أجل الحفاظ على فلسطين، وأيضا ملف الوساطة الذى تقوم به مصر لوقف إطلاق النار.

وقال عوض، خلال كلمته بمؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض نظمته نقابة الصحفيين بمقرها اليوم: "نزحت للجنوب برفقة عائلتي ولاحقتنا طائرات الاحتلال وقصفت منزلا فيه شقيقي وأسرته، ولم يبق إلا ناج وحيد يموت كل يوم بسبب ما رآه".

وأضاف: "وصلنا مصر وظننا أننا نجونا، لكن نحن نموت في اليوم ألف مرة بسبب قتل الاحتلال لزملائنا وأهلنا في فلسطين".

وتابع: "من نجا من القتل لم ينج من الاعتقال"، موجها التحية لأحد الصحفيين الفلسطينيين الذى اختفى من السابع من أكتوبر الماضي، وغير معلوم مكانه حتى الآن، مضيفا: "نأمل في أن تنجح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار وعودة التهدئة لقطاع غزة من جديد".