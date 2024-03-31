الجزائر تستهدف الحفاظ على نسبة النمو وخفض التضخم

تستهدف الجزائر الحفاظ على نسبة النمو التي تبلغ حاليا 2ر4% مع توقعات بارتفاع الناتج الداخلي الخام في نهاية 2026 إلى 400 مليار دولار.

واعترف رئيس البلاد عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، أن الحكومة تعمل على خفض نسبة التضخم التي تتراوح حاليا ما بين 7% و8 % إلى 4% كأدنى هدف.

وكشف تبون، أن سر ارتفاع الموازنة (نحو 110 مليارات دولار لعام 2024) هو التوظيف وإطلاق المشاريع الكبرى في الأشغال العمومية والمياه وقطاعات أخرى.

واستطرد يقول:"الاستثمار متواصل والمشاريع التي تم إطلاقها هي القاعدة التي ستساعدنا في زيادة الأجور من خلال تعزيز الإنتاج".

وأكد تبون، أن الجزائر "ستستثمر وستنتج أكثر في الغاز الطبيعي"، مؤكدا أن العالم لا زال بحاجة إلى الغاز.