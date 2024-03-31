رئيس الوزراء الباكستاني: بلادنا تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع أمريكا



قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

وردا على رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال رئيس الوزراء، إن البلدين تعملان معا على العديد من المبادرات المهمة في قطاعات الطاقة وتغير المناخ والزراعة والصحة والتعليم.

ونقل الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي عن رئيس الوزراء قوله، إن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة وإطار التحالف الأخضر هو موضع ترحيب.

وتابع أن باكستان ترغب في العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار العالميين والتقديم والرخاء الإقليميين.

وكان الرئيس الأمريكي قد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني، قدم فيها التهنئة على توليه قيادة الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وأكد بايدن، في رسالته على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وباكستان.