فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للطائرات

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن فرنسا سوف تزود أوكرانيا بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للطائرات إضافية من المخزون الفرنسي القديم للمعدات ولكن التي مازالت قادرة على العمل.

وتتضمن المعدات ناقلات جنود مدرعة من طراز "في ايه بي" وصواريخ من طراز استر من أجل أنظمة سامب/ تي.

وتمثل ناقلات الجنود أهمية لحركة الجنود على طول الجبهة، وقد طلبت أوكرانيا الحصول عليها، بعدما حصلت على ناقلات مماثلة من هذا النوع.

ونفى لوكورنو لصحيفة لاتريبون الفرنسية توضيح الكميات التي تم تقديمها، وقال فقط إنه سوف يتم إرسال "المئات" من المركبات المدرعة إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن تصل المعدات هذا العام أو بداية العام المقبل.

ويتردد أن فرنسا زودت أوكرانيا بمعدات بقيمة تبلغ نحو 6ر2 مليار يورو (8ر2 مليار دولار) منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.