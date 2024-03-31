 أحمد موسى: المحافظون في حُكم المستقيلين بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية - بوابة الشروق
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أحمد موسى: المحافظون في حُكم المستقيلين بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية

أحمد علاء
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 10:51 م
قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ المحافظين يكونون في حُكم المستقيلين مع أداء الرئيس لليمين الدستورية.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المحافظين سيباشرون مهامهم لفترة انتقالية إلى حين تعيين محافظين جدد خلفًا لهم أو تجديد الثقة فيهم، وفقًا لما يراه الرئيس.

وأفاد بأن مصير الحكومة سيكون وفقًا لما يرتأيه الرئيس بالتشاور مع مجلس النواب، موضحًا أن أحدًا لا يعلم مصير من سيبقى في منصبه أو يرحل إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى تناقل معلومات غير دقيقة على مدار الفترات الماضية، داعيًّا لترك الأمر للرئيس السيسي لاتخاذ القرار المناسب دون ضغوط أو ما شابه.

ونوه بأن مسئولين لم يُنجزوا في ملفاتهم على مدار الفترات الماضية قد لا يبقون في مناصبهم خلال الفترة المقبلة، واصفًا ذلك بـ«سُنَّة الحياة».

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