أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال ورد إليه حول حكم نقل كلية الخنزير إلى الإنسان.



وجاءت صيغة السؤال من أحد المشاركين ببرنامج «نور الدين»، الذي يقدمه «جمعة» ويذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأحد: «بعض الجراحين نجحوا نقل كلية الخنزير إلى الإنسان، وهذه جراحة يحرمها بعض العلماء، هل التحريم يشمل الخنزير فقط أو أي حيوان آخر؟».



وقال مفتي الديار الأسبق، إن «الخنزير عند الجماهير حيوان نجس ومحرم أكله»، منوهًا في الوقت نفسه، أن «الإمام مالك يرى أن كل حي طاهر».



وأشار إلى أن «الخنزير يصبح طاهرًا وفقًا لمنهج الإمام مالك، وعليه فإن آخذ الكلية من الخنزير ووضعها في الإنسان لإنقاذ حياته وتحسين صحته لا بأس فيه».



واستشهد بالآية القرآنية: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»، مضيفًا: «هل بغيت على أحد أو ظلمت أو اعتدت على أحد؟ الإجابة لا، فالنص القرآني في تلك الحالة يقول نعم يجوز هذا».