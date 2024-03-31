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قررت نيابة السلام حبس 3 متهمين بينهم عاطل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هواتف المواطنين عن طريق النشل.

وكان رجال المباحث ألقوا القبض على عاطل "ونجله" – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المُشار إليه وأنهما وراء إرتكاب 5 وقائع سرقة.

وأرشد المتهمان عن المسروقات وتم ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما " سئ النية " عامل - مقيم بدائرة القسم، ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة.