 محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية بمنطقة الجيش بتكلفة 12 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية بمنطقة الجيش بتكلفة 12 مليون جنيه

كتب- حمادة بعزق:
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 4:34 م

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،الأعمال الجارية بسويقة الأحمدية بمنطقة الجيش ، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2 ، وتم الإنتهاء من إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه ، لتضم 104 محال متنوع الأنشطة منهم 88 محلاً تجارياً يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة ، فضلاً عن 16 محلاً سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات ، وأيضاً كافتيريا ، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة ، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة ، وكاميرات للمراقبة .

شدد المحافظ ،على الإسراع بإنهاء إجراءات التسليم ليتم توفير جهة مختصة لإدارتها للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال ، لافتاً إلى أهمية الإلتزام أيضاً بنهو المكان المخصص لإنتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسويقة لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها ، وتم تأمينها لتضاف هذه السويقة الحضارية والنموذجية لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات .

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