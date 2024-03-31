ألمانيا: 7 محطات طاقة تعمل بالفحم خرجت من الشبكة بحلول عيد الفصح

خرجت العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا، من الشبكة مع حلول عيد الفصح.

وأكدت شركتا الطاقة "آر دبليو إي" و"ليج" يوم أحد عيد الفصح، أن مجموع المحطات التي تم إغلاقها في منطقة حوض التعدين على نهر الراين غرب ألمانيا وولاية براندنبورج شرق ألمانيا، بلغ سبع محطات.

وكان تم التخطيط لإغلاق جميع المحطات في وقت سابق، غير أن الحكومة الألمانية قررت الاستعانة بخمس محطات من المحطات الموضوعة في احتياطي الإمدادات، كما تم تمديد فترة عمل محطتين أخريين لما بعد موعد الإغلاق الذي كان مخططا له في الأصل.

ومن المقرر إغلاق كل المفاعلات بحلول نهاية شتاء 2023/2024 بشكل نهائي.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات، أنها لا تتوقع حدوث تأثيرات على أمن الإمدادات جراء إغلاق هذه المحطات.

ونقل بيان عن كاترين هنيبرجر نائبة البرلمان عن حزب الخضر قولها: "في ضوء تفاقم أزمة المناخ، فإن إيقاف محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم يعتبر إجراء مهما للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة".

وأضافت أن الإغلاق الحالي "يمثل نجاحا كبيرا للعدالة المناخية ويحدث في ظل إدراك للمسئولية التاريخية والعالمية حيال تحقيق أهدافنا في مجال المناخ".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الفيدرالية ملزمة قانونا بالتحقق من كمية الغازات الدفيئة الإضافية المنبعثة من استمرار تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

ويتعين على الوزارة أن تقترح تدابير بحلول نهاية يونيو لتعويض هذه الانبعاثات الإضافية.