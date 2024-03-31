محافظ الغربية يفتتح حديقة الطفل ويكرم الأمهات المثاليات بمركز شباب كفر الزيات

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، حديقة الطفل بمركز شباب كفر الزيات في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بالمحافظة، يرافقه الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، والمهندس النائب عبد الخالق عياد، والنائبة آمال عبد الحميد، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومحمد سعفان مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، والقس كيرلس مرقص كنيسة كفر الزيات، والشيخ أحمد عبدالرحمن مدير أوقاف كفر الزيات.

وتفقد المحافظ، ومرافقوه الحديقة التي أقيمت بالكامل على نفقة مركز الشباب، وتمت إضافة بعض الألعاب من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث تحتوي الحديقة على مسطح أخضر، وممشى للعائلات، وعلى مجموعة مختارة من الألعاب التي تشجع الطفل على تفريغ طاقته بالقفز، وتعد هذه الحديقة، إضافة ومتنفس جديد لأعضاء ورواد مركز الشباب، مشيدًا بجهود جميع أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العمل بهذا المركز الشبابي المتميز.

وكرم "رحمي"، 30 سيدة من الأمهات المثاليات بمركز كفر الزيات، وهنأ الحضور ببداية العشر الأواخر من رمضان داعيا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.

كما هنأ المحافظ، أمهات كفر الزيات وخص بالذكر السيدة شادية عبد الحكيم ابنة مركز كفر الزيات محافظة الغربية التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن الأم هي المدرسة التي تعلم الأبناء والتي تنشئ أسرة صالحة، وعليها دور كبير في المرحلة القادمة فهي التي تساعد الأبناء على التعلم والتثقف والارتباط بالدين والوعي والولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن الأم تنشئ أشخاصًا قادرين على رفع راية الوطن.

ووجه الشكر لكل أم مصرية، وخص بالذكر أمهات كفر الزيات، مختتمًا: "كل عام وحضراتكم بخير وتحيا مصر بقيادة الرئيس الفتاح السيسي وجيشها القوي".