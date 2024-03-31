 البابا فرنسيس يصف سلفه بنديكت بأنه شخصية انتقالية مهمة - بوابة الشروق
الأحد 31 مارس 2024 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البابا فرنسيس يصف سلفه بنديكت بأنه شخصية انتقالية مهمة

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 10:06 م

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سلفه بنديكت السادس عشر، بأنه بابا انتقالي، قائلا إنه كان المرشح الوحيد المحتمل للتعامل مع الاضطرابات التي حدثت خلال عهد البابا السابق يوحنا بولس الثاني.

وقال فرنسيس، الرئيس الحالي للكنيسة الكاثوليكية في مقطفات من كتاب سيتم نشره باللغة الإسبانية يوم الأربعاء، إن الألماني جوزيف راتسنجر، الذي أصبح البابا بنديكت كان المرشح الوحيد الذي يمكن أن يكون البابا عند انتخاب بابا جديد آنذاك في عام 2005.

وأشار فرنسيس إلى انتخاب راتسنجر ليكون البابا بنديكت السادس عشر قائلا "بعد ثورة يوحنا بولس الثاني، الذي كان بابا فعالا ونشيطا للغاية، والذي أخذ زمام المبادرة، وسافر، كنا نحتاج إلى بابا يمكن أن يحافظ على توازن صحي، بابا انتقالي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك