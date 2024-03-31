البابا فرنسيس يصف سلفه بنديكت بأنه شخصية انتقالية مهمة

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سلفه بنديكت السادس عشر، بأنه بابا انتقالي، قائلا إنه كان المرشح الوحيد المحتمل للتعامل مع الاضطرابات التي حدثت خلال عهد البابا السابق يوحنا بولس الثاني.

وقال فرنسيس، الرئيس الحالي للكنيسة الكاثوليكية في مقطفات من كتاب سيتم نشره باللغة الإسبانية يوم الأربعاء، إن الألماني جوزيف راتسنجر، الذي أصبح البابا بنديكت كان المرشح الوحيد الذي يمكن أن يكون البابا عند انتخاب بابا جديد آنذاك في عام 2005.

وأشار فرنسيس إلى انتخاب راتسنجر ليكون البابا بنديكت السادس عشر قائلا "بعد ثورة يوحنا بولس الثاني، الذي كان بابا فعالا ونشيطا للغاية، والذي أخذ زمام المبادرة، وسافر، كنا نحتاج إلى بابا يمكن أن يحافظ على توازن صحي، بابا انتقالي".