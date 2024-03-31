تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تفاصيل سنة وشروط الاعتكاف.



وقال خلال تقديمه برنامج «اقرأ» على قناة «صدى البلد»، في حلقة عُرضت اليوم الأحد، إنَّ الاعتكاف عبادة نورانية روحية تخرج الإنسان من قساوة وضجيج الحياة إلى الراحة النفسية بالخلوة بالله تعالى.



وأضاف أن أركان الاعتكاف هي المكث في المسجد، الشخص الطاهر، النية محلها القلب، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عبادة الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر من رمضان.



وتابع: «لا مانع من قطع الاعتكاف بعض الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته السيدة صفية رضي الله عنها، فلما خرجت خرج معها يودعها من أدبه ولطفه مع أمهات المؤمنين».



وأكد هاشم أنه يجوز زيارة المعتكف لمدة قليلة ثم العودة مرة أخرى للاعتكاف، مختتمًا: «اشترط البعض أن يكون المعتكف صائما، لكن يجوز الاعتكاف لغير الصائم أيضا، ويمكن تأدية سنة الاعتكاف بقراءة القرآن والذكر والصلاة والاستغفار، ويجوز الاعتكاف صامتا ماكثا فقط».



