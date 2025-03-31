 محافظ شمال سيناء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:13 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:13 م

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عددًا من مشايخ القبائل والعائلات والأهالي وأعضاء المجموعة البرلمانية من مختلف مراكز ومدن المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وحرص مشايخ القبائل والعائلات وأعضاء المجموعة البرلمانية على تقديم التهنئة للمحافظ باسم أبناء القبائل والعائلات في مختلف أنحاء المحافظة، معاهدين الله والقيادة السياسية على دعم الجهاز التنفيذي لتحقيق التنمية.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على تنمية وتعمير سيناء وإقامة المشروعات على أرضها لدفع عمليات التنمية إلى الأمام، كما قدَّم التهنئة لأهالي المحافظة ولكل الشعب المصري بمناسبة العيد.

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