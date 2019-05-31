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بالفيديو.. بحيرة داخل كتلة جليدية بالقرب من سواحل كندا

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 31 مايو 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 2:05 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح منظر طبيعي رائع لبحيرة داخل كتلة جليدية في كندا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جبل جليدي قرب سواحل كندا يضم بحيرة صغيرة داخله.


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