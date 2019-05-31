مدير ستوري تل: المستمع العربي يتقبل كل جديد في عالم التكنولوجيا

قال عمار مرداوى، المدير الإقليمى لمنصة «ستورى تل أرابيا» إن واحدة من أهم مميزات المستخدم العربى تقبله دائما لكل ما هو جديد فى مجال التكنولوجيا، موضحا أنه «ديموغرافيا يعتبر المستخدم العربى من الفئات الصغيرة بالسن، ومن الطبيعى أن تكون الفئات اليافعة هى الأكثر تقبلا لكل ما هو جديد بشكل عام وبالتكنولوجيا بشكل خاص».

وأشار إلى المنصة تنظر للمستخدم باعتبارهما نوعين، الأول قراء ومستهلكون للكتب بشكل عام، والثانى غير القراء أو الأشخاص الذين لا يستهلكون الكتب بشكل مستمر، بالنسبة للفئة الأولى كان التقبل ممتازا، فقد نظرت هذه الفئة للكتاب الصوتى كطريقة جديدة لاستهلاك الكتب ومكملة للكتاب المقروء، لكن الأهم بالنسبة لنا كان هو الوصول إلى الفئة الثانية أو عامة الناس.

وحول أهم التحديات التى يواجهها مشروع الكتاب الصوتى، أكد عمار مرداوى: «بالسابق واجهت هذه الصناعة العديد من التحديات، فى البداية كانت من أهم التحديات التعاقد مع أصحاب الحقوق لإنتاج الكتب، فهو شىء مستحدث غير مألوف للناشر العربى، فلم يكن شراء الحقوق وتسجيل الكتب وبيعها عبر المنصات الصوتية شيئا مألوفا أو دارجا لهم، فكان هذا أول تحد واجهنا، لكننا استطعنا أن نتخطاه، التحدى الثانى كان فى إنتاج الكتاب الصوتى بحد ذاته فهو بحاجة لنظام كامل من الرواة، فقبل البدء بإنتاج الكتب الصوتية كان هذا المسمى الوظيفى بحد ذاته لم يكن موجودا أو متعارفا عليه، فكان لابد من تدريب وتأهيل كادر من المعلقين الصوتيين ليصبحوا مؤهلين ليكونوا رواة للكتب الصوتية، ثم العمل مع مهندسى الصوت والمخرجين والمدققين اللغويين، للخروج بهذه الصناعة الجديدة، كان هذا من أهم التحديات التى نستطيع القول إن الصناعة بالدول العربية قد تجاوزته.

وأضاف: «لكن يتبقى تحديان مهمان يجب أن تتجاوزهما هذه الصناعة، الأول هو تعريف المستخدم العربى بهذه الصناعة ليس فقط كوسيلة لقراءة الكتب بل أيضا كوسيلة ترفيهية ثقافية صوتية، ومساعدتهم لإيجاد فرص خلال روتينهم اليومى لاستهلاك المحتوى الصوتى، فمثلا يمكنهم الاستماع لكتاب صوتى أثناء قيادة السيارة ولربة المنزل أثناء قيامها بأعمالها اليومية الروتينية أو عند الذهاب للنادى الرياضى وفى أوقات كثيرة ممكنة، التحدى الثانى هو إيجاد وسائل دفع مناسبة، فاليوم أهم وسيلة دفع تعتمد عليها الكتب الصوتية هى بطاقات الائتمان، أو من خلال شبكات الجوال. ولتنجح هذه الصناعة وتكبر يجب إيجاد وسائل دفع مناسبة لجميع أطياف المجتمع العربى».

وفى سؤال حول اقتراح بعض مستخدمى الكتب الصوتية، من إرفاق نسخة مقروءة للكتاب مع النسخة الصوتية، يقول عمار مرداوى، إن هذه الميزة جميلة ومهمة، وهى بالفعل متوافرة على تطبيق «Storytel» للكتب الإنجليزية، مضيفا: «لكن نعود للنقطة الأهم نحن فى مرحلة تعريف المستخدم العربى على ثقافة الكتاب الصوتى، ومن أهم ميزات الكتاب الصوتى عدم حاجتك كمستمع لشغل عينيك بالقراءة».

ولافت «مرداوى» إلى أن شركة ستوريتل (Storytel) تقوم بالتعاقد مع الناشرين أو أصحاب الحقوق لشراء حقوق إنتاج النسخة الصوتية من الكتاب حصريا، وهذا مشابه لعقود الترجمة، ليكون إصدار جديد من الكتاب بشكل صوتى، ثم نشره على منصة ستوريتل ومن الممكن نشره على منصات ثانية بشكل عام. وختم كلامه قائلا: «لا ينحصر إنتاج الكتاب الصوتى فى الراوى بل يشمل عدة أدوار مثل المخرج ومهندس الصوت والمدقق اللغوى، لكن من أهم الخطوات التى يرتكز عليها إنتاج الكتاب الصوتى هو اختيار الراوى المناسب للكتاب المناسب، واختيار الراوى المناسب لا يتعلق فقط بخامة صوته أو قدرته على أداء الشخصيات، بل مدى مناسبته للمحتوى وشغفه بهذا النوع من الكتب، فلو كان الكتاب رومانسيا يفضل الراوى المهتم بهذا الجانب، لو كان الكتاب من نوع تطوير الذات فيفضل الراوى صاحب الشغف ذو الشخصية المميزة والقادر على أداء نص محفز وإيجابى بروح القائد أو المحفز».