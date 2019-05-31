أدان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاعتداءات التي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، داعيا إلى تضامن عربي في مواجهتها، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب الأشقاء في الخليج .

وقال الحريري - في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أمس - إن لبنان يدفع ضريبة مكلفة جدا بلجوء مئات الآلاف من الأشقاء السوريين إلى أراضيه هربا من الحريق المستمر في سوريا، مؤكدا رفض لبنان لكل ما يشاع عن مشاريع التوطين، وضرورة وجود حل عاجل لمأساة النزوح السوري وقطع الطريق على المحاولات المتواصلة لاختراق المجتمعات العربية .

كما أكد الحريري دعمه للشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا "لقد خرج لبنان من محنته عندما تضامن الأشقاء العرب على مساعدته ودعمه، ونحن في لبنان نتطلع للتضامن العربي، ونراهن عليه في تفعيل قواعد العمل العربي المشترك ونجد فيه السبيل الحقيقي في الاستقرار المطلوب على كل المستويات".

وتابع "لبنان جزء لا يتجزأ من هذه الأمة وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ولن يتخلى - تحت أي ظرف من الظروف - عن هذا الانتماء، وسيبقى أمينا على تطوير علاقاته مع الأشقاء على تطوير"، مشددا على أن الاجتماع في مكة المكرمة اجتماع على الوحدة لمواجهة الفتنة .