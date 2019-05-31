ضبط 28 تاجر مخدرات في حملات أمنية بالجيزة

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واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية استعدادا لاستقبال عيد الفطر، واستهدفت حملة عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 28 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تنوعت بين هيروين وحشيش واستروكس وأقراص ترامادول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتها بغرض الاتجار.

كما أسفرت الحملة -التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة- عن ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية خرطوش، و33 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.