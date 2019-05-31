رئيس بايرن ميونخ يشكك في ضرورة تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

تساءل كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن الحاجة لإجراء تغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط مقترحات قد تشهد تغييرات كبيرة في البطولة.

وقال رومينيجه في العدد الجديد من مجلة دير شبيجل الألمانية: "لماذا يتعين علينا تغيير أي شيء؟ العالم كله يحسدنا على دوري أبطال أوروبا".

"وأضاف: "إنها أفضل منافسة ، وأصعب بطولة للفوز بها".

قال رومينيجه إنه ليس مؤيدًا كبيرًا لفكرة تمديد مرحلة المجموعات.

كان هناك بالفعل مباريات ضعيفة في النظام الحالي لدور المجموعات المكون من أربعة فرق، مقترحا ان هذا سيزيد بنظام موسع.

وضعت خطط جديدة من قبل أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، والتي ستشهد تواجد نظام هبوط وصعود في بطولة دوري أبطال أوروبا مكونة من ثلاث مستويات بداية من 2024.

ويقضي النظام بتأهل 24 فريقًا من أصل 32 تلقائيًا في الموسم التالي إلى البطولة، بغض النظر عن المركز الذي أنهوا فيه الموسم في البطولات المحلية، كما تم طرح فكرة إقامة المباريات في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال رومينيجه، الذي ترأس رابطة الأندية الأوروبية من 2008 حتى 2017، إنه يعارض فكرة إقامة مباريات منافسة أوروبية في عطلات نهاية الأسبوع ، الأمر الذي سيؤدي إلى التعارض مع البطولات المحلية.