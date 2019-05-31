تقدم جريدة الشروق لقراءها أحدث إصدارات الكتب المصرية والعربية.. المقروء منها والمسموع، في خدمة ثقافية جديدة من خلال ملحقها الثقافي الذي ينشر كل يوم سبت.

وفيما يلي أحدث الإصدارات الورقية في الوطن العربي، والتي تقترحها «الشروق» على قراءها ومتابعيها:

«تشى جيفارا»

سبين رودريجز

ترجمها د. أحمد خالد توفيق

دار الشروق

سيرة مصورة ترصد قصة حياة إرنستو تشى جيفارا، وأهم المحطات فى حياته، وكفاحه وشخصيته الثورية، ومشاركته فى الثورة الكوبية ونجاحها، وصداقته بالزعيم فيدل كاسترو، وحتى وفاته فى بوليفيا فى 9 أكتوبر 1967، والكتاب أول ترجمة لقصة حياة «تشى جيفارا»، باللغة العربية، ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب المقرر إقامته فى 23 يناير الحالى ويستمر حتى 5 فبراير، بالتجمع الخامس بالقاهرة.

«سيدات القمر»

جوخة الحارثى

مكتبة تنمية

طرحت مكتبة «تنمية» فى القاهرة بالتعاون مع دار الآداب فى بيروت، أول طبعة مصرية من رواية «سيدات القمر» الفائزة بجائزة المان بوكر الدولية، وتروى «سيدات القمر» حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور فى المجتمع العمانى بعد الحقبة الاستعمارية، كما تتناول الرواية فى جانب منها مسألة العبودية فى عمان.

«كنت نيئا فنضجت»

خالد محمد عبده

«دار المحروسة للنشر»

مجموعة من المقالات عن الإنسان والأولياء والتصوف، للاستمرار فى البحث والتفكير والكدح حسب تأكيد المؤلف.

«المرأة فى السينما المصرية»

محمود قاسم

«مجاز الثقافية للترجمة والنشر»

يرصد الدور الريادى الذى لعبته المرأة فى تأسيس السينما المصرية، وذلك على أيدى بعض النساء اللائى شاركن فى النهضة السينمائية وحملن مسئولية صناعة سينما، فى الوقت الذى انشغل فيه الرجال بأمجاد المسرح، حيث تصدرت مجموعة النساء بعمل أفلام جديدة منذ العام 1927، وظلت هذه المسيرة بارزة حتى الآن، ومن أبرز هذه الأسماء «عزيزة أمير، التى لم تكف عن الكتابة والإنتاج والتمثيل طوال ربع قرن، وتبعتها فى المسيرة الفنية بهيجة حافظ، وفاطمة رشدى، واللبنانيتان «آسيا، مارى كوينى»، حيث قدمت كل منهن مجموعة من الأفلام التى كانت ذات هدف اجتماعى إيجابى.

«بياصة الشوام»

أحمد الفخرانى

«دار العين»

فى روايته يمد «الفخرانى» نظره إلى أقرب ما يمكن، عميقا إلى جوهر معيار الجمال وقيمته؛ «سعيد» بطل البياصة الإشكالى لا يرتحل فى الأسطورة ولا يعيش التجربة، بل هو نفسه الأسطورة وتجربة الخلق القلقة، «سعيد» لا يسأل ولا يغامر، بل هو بذاته سؤال الأصالة يواجه المكرر والاعتيادى، فى أسطورته الواقعية. يعلم هذا البطل الملعون تماما أن غايته بعيدة على قربها، مستحيلة على وجوبها.

«مصر كنانة الله»

عائض القرنى

«دار سما للنشر»

يقول «القرنى»: «يَا مِصْرُ كُلُ حَدِيثٍ كُنْتُ أَحْفَظُهُ نَسِيتُهُ عِنْدَ أَهْلِ التَلِ والدَارِ.. جَرَتْ دُمُوعِى عَلَى أَعْتَابِ دَارِكُمُ يَا مِصْرُ كُل الهَوَى فِى نِيلِكِ الجَارِى.. يَا مِصْرُ، لَسْتُ مُغْرَما بِكَثْرَةِ الكَلَامِ، وَلَا بِتَدْبِيجِ المَقَالِ، وَلَا بِتَزْيينِ الخِطَابِ، لَكِنَنِى أَتَكَلَمُ عَنْ بَلَدٍ تَحَدَثَ عَنْهَا القُرْآنُ، مَرْجِعِى فِى ذَلِكَ دَفْتَرُ الحُبِ المَحْفُوظِ فِى الفُؤادِ، وَمَصْدَرِى فِى ذَلِكَ دِيوانُ الإِعْجَابِ المَخْطُوطُ فِى الجَنَانِ».

«الأنوثة: الجنس الجسد والسلطة.. قدر النساء المحتوم»

ناجى الخطيب

«ابن رشد»

يتحدث الخطيب فى كتابه عن أن «حقوق النساء» كانت ولا تزال واحدة من ساحات المعركة التاريخية ما بين العالم العربى ــ الإسلامى والعالم الغربى، وهذه الحقوق المشروعة هى ذاتها تلك الحقوق التى استخدمها الغرب لتحقيق إختراقٍ عميق لِبُنى المجتمعات المُستَعمرة لتحطيم مقاومتها وممانعتها أمام هيمنته.

«صخرة هليوبوليس»

أحمد زغلول الشيطى

«دار العين للنشر»

تظهر الذات فى «صخرة هليوبوليس» مفككة وموزعة على أكثر من شخص، البطل الرئيسى ليس له اسما واحدا، له أسماء متعددة، وليس له انتماء طبقى واحد، له انتماءات متعددة، ولا ينتمى لجغرافيا واحدة، بل إلى جغرافيات متعددة، وربما ما سوف يوحده هو «صخرة هليوبوليس»، وهو عنوان الرواية، ذلك الحجر الذى ينصب وعيه عليه فى لحظة مواجهة حادة.