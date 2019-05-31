الحكم بإعدام 3 رجال تايلانديين بسبب قتل رجل إسكتلندي وزوجته

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أكد مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن محكمة تايلاندية أصدرت اليوم الجمعة حكما بالإعدام بحق ثلاثة رجال تايلانديين بسبب قتل رجل اسكتلندي وزوجته التايلاندية.

وكان قد أدين الرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و63 عاما بقتل آلان هوج، وهو رجل أعمال اسكتلندي/64 عاما/ وزوجته 61 عاما، نوت سوداين العام الماضي.

وأحد الرجال هو شقيق نوت، الذي استأجر الرجلين الآخرين للمساعدة في قتل الزوجين.

وصدر حكم بالسجن 25 عاما بحق رجل تايلاندي آخر بسبب تورطه في الحادث.

وتردد أنه امتنع عن ارتكاب الجريمة، لكن قدم الشقيق إلى الرجلين الآخريين.

وجرى إطلاق النار على هوج فسقط قتيلا، بينما تلقت زوجته ضربة في الرأس في سبتمبر الماضي، والعثور على جثتيهما في حديقتهما في بلدة براي شمال تايلاند.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء القتل نزاع أسري.