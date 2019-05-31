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الشرطة تصادر تماثيل مقلدة لجياكوميتي من معرض بجزيرة صقلية

روما - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 مايو 2019 - 6:18 م | آخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 6:18 م

صادرت شرطة حماية التراث الثقافي في إيطاليا اليوم الجمعة تمثالين زائفين ينسبان إلى الرسام السويسري ألبرتو جياكوميتي، من معرض في صقلية.

وجاء في بيان للشرطة أنه تبين أن "ستاندنينج نيود" و"ومان وكينج"، هما نسختان زائفتان لقطع جياكوميتي الأصلية وتحملان توقيعين مزورين.

وكانت الأعمال الفنية ضمن مئة تمثال في معرض "سيسلوبيكا- من رودين إلى جياكويمتي" الذي بدأ في 27 مارس ويستمر حتى 30 أكتوبر.

وجرى إغلاق المعرض "بشكل مؤقت من أجل أعمال الصيانة" ومن المقرر أن "يعاد فتحه خلال الأيام المقبلة"، حسبما قال ألفيو جراسو، وهو متحدث باسم رابطة "سيكيليا موزي" الثقافية التي نظمت المعرض.

وفي فضيحة مماثلة، ولكن أكبر، ترجع لعام 2017، صادرت شرطة الفنون أكثر من 12 لوحة مزيفة لأعمال موديلياني من معرض في مدينة جنوة والذي كان مغلقا.

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