الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تبحث في براتيسلافا العلاقات مع روسيا

بدأت الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) جلستها السنوية لفصل الربيع اليوم الجمعة، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا لمناقشة علاقات حلفاء بالناتو مع روسيا والنزاع في أوكرانيا.

ويواصل حوالي 650 مندوبًا من البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة اجتماعاتهم في قلعة مدينة براتيسلافا حتى يوم الاثنين المقبل.

ومن القضايا المطروحة أيضا خلال اجتماعات الجمعية، التهديدات المتواصلة للأمن السيبراني وخطط مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الناتو بعد تسوية نزاعها مع اليونان حول استخدام اسم "مقدونيا".

ووفقا للمضيفين السلوفاكيين، تعمل الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بشكل أساسي كمنتدى لخبراء الأمن في البرلمانات الوطنية.

كما تلعب الجمعية أيضًا دورًا مهمًا كفرصة لإشراك ممثلي الدول التي لم تصبح بعد أعضاء في التحالف في مناقشات الناتو الحالية.