دار المحروسة تطرح «كنت نيئا فنضجت» لخالد محمد عبده

أصدر مركز المحروسة للنشر والتوزيع، كتاب "كنت نيئًا فنضجت" للكاتب خالد محمد عبده.

في هـــــذا الكتــــــاب نقرأ الهوامش التي يراه مؤلفه جديرة بالتسجيل عن المتون الضخمة التي لا تحمل من بصمات الصدق شعرة، يحاول المؤلف أن لا يغضَّ الطرف عما يلمس الناس وهو منهم، يحاول أن يكتب نفسه، لا أن ينقل من الآخرين ما لا يعبِّر عن حقيقته ليدَّعي مكانة ليست له، وقد جمع في أشتاته المتفرقات جملة من الأحاديث عن الإنسان والقرآن والنبوة والأولياء والتصوف، راجيًا أن يكون فيها ما يبعثه ويبعث غيره على الاستمرارية في البحث والتفكير والكدح.

وخالد محمد عبده، يعمل باحثًا في الإسلاميات والتصوف ومديرًا لموقع طواسين، صدر له العديد من الكتب، نذكر منها: "المستشرقون والتصوف الإسلامي "مجموعة من المقالات"، "مولانا جلال الدين الرومي في الهند"، "الرومي بين الشرق والغرب"، تأليف بالاشتراك مع الكاتبة عائشة موماد من المملكة المغربية، أمّيّةُ الرّسول، تأليف بالاشتراك مع سباستيان جونتر من ألمانيا، "معنى أن تكون صوفيًّا"، وهو مجموعة من المقالات تعرض للتصوف بشكل مبسط، "الدين والدولة في إثبات نبوة النبيّ"، وهو نصّ تراثي من نصوص الدفاع عن الإسلام، يعدّ أقدم ما وصلنا باللغة العربية من نصوص أدب الدفاع، و "تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل"، وهو نصّ تراثي من نصوص الجدل الإسلامي المسيحي".