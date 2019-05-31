رئيس الفلبين يوافق على طرح مجوهرات مصادرة من إيميلدا ماركوس في المزاد

وافق رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي على طرح مجموعة مجوهرات صودرت من السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس قيمتها 700 مليون بيزو (46ر13 مليون دولار) في المزاد العلني، حسبما ذكر المتحدث باسمه اليوم الجمعة.

وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئاسة: "يوجه الرئيس التنفيذي بأن تصل العائدات إلى إخواننا من أبناء الريف الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الحكومية على وجه السرعة".

ورفض بانيلو مخاوف بعض المراقبين من احتمالية ألا يوافق دوتيرتي على خطة بيع المجوهرات المضبوطة بسبب علاقته بابنة إيميلدا ماركوس، عضوة مجلس الشيوخ المنتخبة إيمي ماركوس.

وقال "كما أكدنا للأمة مرارا وتكرارا، فإن الرئيس لا يحابي أشخاصا على أساس الصداقة والتحالف السياسي وصلة البنوة... إن الرئيس يتخذ قرارا بشأن أي مسألة وطنية على أساس الأمر الدستوري له بخدمة الشعب وحمايته".

وتمت مصادرة ثلاث مجموعات مجوهرات من إيميلدا ماركوس بعد عزل الرجل القوي رئيس الفلبين الأسبق فرديناند ماركوس، إحداها من قصر مالاكانانج الرئاسي، والثانية من شريك معروف لماركوس في مطار مانيلا، والثالثة في جزيرة هونولولو حيث فرت العائلة في المنفى.

وسيتم بيع مجموعة هونولولو بالمزاد، وتضم قطعة ألماس وردية نادرة تزن 25 قيراطا وتقدر قيمتها بـ5 ملايين دولار.