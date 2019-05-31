مختار مختار: الحمد لله على البقاء في الدوري وكنا الأقرب للفوز

أعرب مختار مختار، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، عن رضاه التام بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب بتروسبوت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.

وأكد مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أن بداية الفريق لم تكن جيدة في الدقائق الأولى في الشوط الأول والثاني بسبب ظهور حالة من التوتر على اللاعبين، مشيرًا إلى أنهم تداركوا الأمر بعد ذلك.

وقال مختار: "مباراة اليوم أمام الزمالك صعبة للغاية خاصة وأن الفريق يمتلك 5 لاعبين في الهجوم ويمتلكون السرعة والمهارة، وكنا نحاول إيقاف الهجمات المرتدة".

وأضاف: "تعاملنا مع المباراة بشكل جيد وحصلنا على نقطة في غاية الأهمية أبقتنا في الدوري بصورة رسمية وبدون الرجوع لنتائج الفرق التي تنافس على الهبوط والمباراة المقبلة للإنتاج ستكون بعيدة عن الضغوطات على الفريق".

وأتم: "وصلنا لمرمى الزمالك في مرات قليلة ولكن شكلنا خطورة ولو كان هناك توفيق في الهجمات التي أتُيحت لحققنا الفوز في المباراة".

وتعادل الزمالك مساء أمس، الخميس، مع ضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، ليضمن فريق الانتاج الحربي بقاءه في الدوري. (طالع التفاصيل)