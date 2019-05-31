الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، على ضوء النتائج الأخيرة، إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الإثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود باستاد حرس الحدود بدون جمهور.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت في وقت سابق، عن جدول المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، مع إبقاء مباراة الزمالك معلقة مع الجونة أو حرس الحدود، لاختيار الفريق الذي سيظل يصارع على الهبوط، حفاظًا على مبدأ تساوي الفرص.

وضمن الجونة بقاءه في المسابقة، بينما ينتظر فريق الحدود ما تسفر عنه نتائج الجولة الأخيرة، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة وحيدة للبقاء في الدوري أو تعادل فريق بتروجت أو خسارته في الأسبوع الأخير بالدوري.

وتعادل الزمالك مساء أمس، الخميس، مع ضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، ليضمن فريق الانتاج الحربي أيضًا بقاءه في الدوري. (طالع التفاصيل)

كما تعادل حرس الحدود أمام بيراميدز بهدف لكل فريق. (طالع التفاصيل)