فشل خطط بانون في إنشاء أكاديمية للشعبوية في أوروبا بعد خسارته عقارا إيطاليا

بدا أن خطط ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل دير يعود تاريخه إلى القرون الوسطى بجنوب روما، إلى مدرسة لتعليم الشعبوية كان مصيرها الفشل اليوم الجمعة بعدما قالت السلطات الإيطالية إن عقد إيجار المبنى سيتم إلغاؤه.

وكان مبنى تريسولتي تشارترهاوس الذي تم تشييده في القرن الثالث عشر في العام الماضي قد استحوذ عليه معهد الكرامة الإنسانية "دي إتش آي" العام الماضي وهو مجموعة كاثوليكية محافظة للغاية يمولها بانون.

وفي بيان، قالت وزارة الثقافة الإيطالية إنها بدأت إجراءات إلغاء عقد الإيجار الذي تبلغ مدته 19 عاما وحصل عليه معهد الكرامة الإنسانية وذلك بسبب "العديد من الانتهاكات التعاقدية".

ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، لكن ناشطين مناهضين لبانون طالما اتهموا معهد الكرامة الإنسانية بعدم الإعلان في طلبه لإيجار مبنى مملوك للدولة، بأنه سيقوم بتحويله إلى أكاديمية سياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أيضا أن مستندا مصرفيا تم تقديمه من قبل المعهد كجزء من طلبه كان مزورا.