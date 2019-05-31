إيطاليا: الوضع في ليبيا صعب للغاية ويتطلب تعاونا دوليا

وصف وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي الوضع في ليبيا بـ"الصعب للغاية".

وقال خلال جلسة إستماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب اليوم الجمعة "ربما يتطلب الأمر صبراً كبيراً" فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار هناك، بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وشدد على أن ذلك "يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع. وهناك، على وجه الخصوص، حاجة إلى التزام أكثر نشاطًا وضوحًا من طرف الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في إشارة إلى جهود حكومة بلاده، "لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة، بغض النظر عن مدى قربها، بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها".

يشار إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا قام بجولة اوروبية شملت ايطاليا والمانيا وفرنسا لحشد التأييد لحكومته في القتال الدائر منذ الرابع من الشهر الماضي ، بينها وبين الجيش الوطني الليبي عند ضواحي طرابلس مقر حكومة الوفاق.