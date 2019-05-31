انعقاد مؤتمر البديل الألماني وسط معركة حامية على إدارته بولاية بادن فيرتمبيرج

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يعقد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مؤتمرا غدا السبت بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي البلاد، وسط معركة حامية الوطيس بين أعضاء قيادة الحزب بالولاية.

تعارض أغلبية أعضاء الإدارة السبعة برئاسة بيرند جوجيل رئيس الحزب بالولاية ، مساعده ديرك شبانيل ومسؤول المالية بالحزب فرانك كارل.

فمنذ أيام يتم تداول وثائق وبيانات يتبادل هذان الجانبان فيها اتهامات قاسية بتدبير مكائد وإرسال رسائل إلكترونية مسيئة، وتبادل ألفاظ فظة، وفواتير هاتف باهظة التكلفة وانفرادات بالقرار.

وتم تحضير العديد من طلبات إلغاء انتخاب أعضاء بمجلس إدارة الحزب خلال المؤتمر الذي يستمر يومين ويبدأ في العاشرة من صباح غد السبت.

ومن غير المؤكد تماما كيف سينتهي الصراع على السلطة داخل الحزب.

ويتوقع الحزب حضور 500 من أعضائه إلى معقله في بفورتسهايم، كما يتوقع أيضا حضور رئيسة كتلة الحزب بالبرلمان الألماني "بوندستاج" ، أليس فايدل، ومن المتوقع أيضا حضور رئيس الحزب على المستوى الاتحادي يورج مويتن.