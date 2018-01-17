أبومازن يجدد رفضه لمؤتمر المنامة: نرفض محاولة واشنطن إسقاط الشرعية الدولية

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أكد محمود أبو مازن الرئيس الفلسطيني، رفضه مجددًا ورشة السلام التي سبق ودعت واشنطن لعقدها في المنامة الشهر المقبل كجزء أول من صفقة القرن.

وقال أبو مازن في كلمته بالقمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة: "نرفض مجددًا مبدأ (الازدهار مقابل السلام) لحل القضية الفلسطينية.. نرفض محاولة واشنطن إسقاط الشرعية الدولية"- حسبما نقلت قناة العربية.

وواصل: "نرفض استبدال الأرض مقابل السلام بـالازدهار مقابل السلام".

وأكد أبو مازن أن دولة فلسطين تدين الاعتداءات الأخيرة في منطقة الخليج، قائلاً: "نؤكد إدانتنا للاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية بالسعودية والخليج".

وتابع عباس: "لا نقبل التهديد لأي دولة عربية من أي جهة كانت"، كما اعتبر أن "أمن فلسطين جزء من الأمن القومي العربي".