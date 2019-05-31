استعدادات في غزة لجمعة احتجاجات ضمن مسيرات العودة في يوم «القدس العالمي»

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة احتجاجات جديدة اليوم ضمن مسيرات العودة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل بالتزامن مع إحيائهم يوم "القدس العالمي".

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم جمعة "يوم القدس العالمي" على احتجاجات اليوم، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية فيها.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على "ضرورة جعل هذا اليوم يومًا للانتفاض في وجه الاحتلال وتحالفاته الإمبريالية الأمريكية وأنظمة الرجعيات العربية وإعلاء صوت الشعب الفلسطيني الرافض لكل أشكال المؤامرة ".

واعتبرت الهيئة أن "يوم القدس العالمي يومًا للتأكيد على خيار المقاومة وحق شعبنا ومقاومته في الدفاع عن الحق الفلسطيني الثابت وانتصارًا لمحور صراع الأمة جمعاء ".

من جهته، كان رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار قد دعا إلى أوسع مشاركة شعبية فلسطينية وعربية في إحياء اليوم القدس.

وقال السنوار مساء أمس خلال مؤتمر بالمناسبة في غزة أن الهدف من الخطة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن" هو السعي إلى إنهاء الصراع في المنطقة، ودمج إسرائيل في المنطقة العربية والإسلامية.

وأضاف أن "الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لن ينتهي إلا بتحرير أرضنا، والمقاومة الفلسطينية ستواصل تطوير أدوات مقاومته من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني".

ويحيى الفلسطينيون اليوم العالمي للتضامن مع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ويشهد تظاهرات عربية وإسلامية ضد إسرائيل خاصة في إيران التي كانت أول من اقترح المناسبة.

وستكون هذه الجمعة رقم 60 من انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018 وقتل 305 فلسطينيا خلال ذلك بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.