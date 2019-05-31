وليد علاء الدين يكتب: الرواية والتسالي!

الرواية مجرد تسالى، والتسالى عكس الجد، لا يقرأ الروايات سوى الناس التافهة، ومن يعيشون فى الخيال...

لا شك أنك ــ مثلى ــ سمعت هاتين الكلمتين أكثر من مرة. ولا أعرف إن كنت تحمست مرة للدفاع.

معظمنا، تقريبا، تربى على شعور بالذنب مرتبط بالقراءة خارج المناهج المدرسية، باعتبارها مضيعة للوقت، أو فى أفضل الأحوال درجة ثانية فى سلم الأولويات. فهى إن لم تكن «كلاما فارغا»، فهى «تسالى» فى وقت الفراغ.

وكلمة «تسلية» فى ثقافتنا، سيئة السمعة، تصف الأفعال غير المنتجة. ربما نتيجة لخطأ فى نقل مفهوم السلوان الذى يعنى صرف الانتباه عن الهم والحزن، فانحسر المعنى فى الهروب من الجد إلى الهزل.

صارت «القصص والحكايات»، مشبوهة بتهمة التسلية، لأنها أشهر التسالى من الماضى ــ أيام الحكواتى ــ مرورا بالإذاعة والسينما والتليفزيون وما استجد. وعلى الرغم من ارتباط الناس الوثيق بهذه الوسائل استفادة وابتهاجا، فحين يجد الجد.. التهمة جاهزة: تسالى، وتمضية وقت.

الحقيقة بالطبع على العكس، والواقع أن القصص والحكايات منذ نطقَ الإنسان، وهى الوسيلة المثلى ــ ليس فقط لنقل الأخبار والمعلومات ــ ولكن أيضا لتبادل المعارف والخبرات وتطوير القيم والأفكار.

ولماذا روايات؟ فلنقرأ كتبا بحثية علمية تنقل الخبرات والأفكار. لا خلاف، لكن لا تتهموا القصص والحكايات بأنها عديمة الفايدة، لأن الرواية ــ والأدب بشكل عام ــ هو المنتج الأكثر اتساقا مع طبيعة الإنسان.

ألا ترى أنه فى حين يمكنك الحصول على العناصر الغذائية من تناول الأطعمة فى شكلها الأساسى، تميل نفسك للطواجن والصوانى والمحاشى والمشاوى والمحمر والمعمر؟

هل أنت مضطر لتحويل الفواكه إلى سلطة، وتزيينها بباقة مكسرات وجيلاتى لكى تحصل على القيم الغذائية من هذه المكونات؟

القضية كلها فى الذوق، الإنسان فى الأساس كائن صاحب ذائقة.. والأدب هو الطبيخ المعنوى.

فمثلما يمنحك طبق الكشرى المحترم حالة انسجام، وهو ليس أكثر من خلطة رز مع عدس ومكرونة وطماطم تحولت إلى صلصة بصحبة فصين من الثوم وقليل من البهارات؛ فالرواية كذلك تُحقق لك حالة انسجام فكرى وعقلى عبر خلطة من تفاصيل الحياة والفكر والمعرفة وضربات فرشاة بألوان الخيال وبعض التأمل.

والحقيقة أنه من المستحيل أن تدخل قارئا من باب رواية وتخرج خاسرا، حتى لو كانت رواية ضعيفة، فمكسبك استخدامك لضعفها فى تقوية قدرتك على اختيار وقراءة الرواية التالية والتالية... ومثلما تتطور ذائقتك مع الأكل وتكتسب الخبرة والدراية بذوقك وما يناسب صحتك وطبيعة حياتك، تتطور ذائقتك وثقافتك مع كل رواية فتكتسب مهارات وأفكارا جديدة.

ثمة شرط وحيد؛ أن تكون «عقلا قارئا»، وليس مجرد عين تطالع بعقل محكوم بعقدة ذنب القراءة خارج مناهج المدرسة. أن تتعامل مع القراءة باعتبارها «تسلية الجاد» وليس بالمعنى الشائع للتسالى. هنا تصبح كل رواية «سلمة» نحو بناء عقل ناقد صاحب ذائقة ووعى.