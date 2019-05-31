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أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ليل الخميس عن انتهاء أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والذي تلاه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على «تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية».

وشدد البيان على «تمسك الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية».

وندد البيان، بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا.

وأكد على إدانة الدول العربية لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وتدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها.

وذكرت سكاي نيوز أن وفد العراق اعترض على «البيان الختامي للقمة العربية وأكدت أنها لم تشارك في صياغته».