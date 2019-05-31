مدير اقرأ لي: نشهد زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي المنصة

أحمد المالكى، المدير التنفيذى لمنصة «اقرأ لى» أوضح أن عدد مستخدمى تطبيق «اقرأ لى» وحده، تعدى المليون مستخدم حتى هذه اللحظة، وأن هناك زيادة ملحوظة فى عدد مستخدمى تطبيقات الكتاب الصوتى، مؤكدا أن ذلك يعكس إقبال الجمهور على مشروع الكتاب الصوتى، بخاصة من جانب الشباب واستعمالهم للهواتف الذكية فى متابعة شغفهم بالقراءة وحب الكتب.

أما عن أهم معايير العاملين بالكتاب الصوتى، فيرى «المالكى» أنها تتوقف على مدى معرفتهم باللغة العربية وجودة الأداء الصوتى، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التى يواجهها مشروع الكتاب الصوتى بشكل عام، هى فى الوصول إلى جميع الأفراد وتعريفهم بالكتاب الصوتى، ثم خلق حالة من التعود عليه، تماما كالعلاقة التى تربط بين القارئ والكتاب المطبوع.

وأضاف المدير التنفيذى لـ«اقرأ لى»، إن أهم ما يميز المنصة تقديم بعض الإصدارات الحديثة قبل طرحها مطبوعة، مستشهدا بتجربة المنصة مع «دار الشروق»، وطرح رواية «فردقان» للدكتور يوسف زيدان، صوتيا قبل إصدار الرواية ورقيا، وهو ما تكرر مع مؤلفات أخرى، لافتا إلى أن تلك التجربة حققت نجاحا لافتا.

وأشار «المالكى» إلى أن التطبيق يقدم لمستمعيه من الجمهور ما يزيد على 500 كتاب فى مختلف علوم المعرفة، وذلك مقابل اشتراك شهرى أو سنوى، يتم عن طريق شبكة «فورى» أو رصيد شبكات المحمول، أو من خلال البطاقات الائتمانية، وهو المبلع الذى لا يتعدى الـ36 جنيها شهريا، و320 جنيها سنويا، لافتا إلى أن المنصة تحرص على التعاقد الرسمى مع دور النشر المختلفة، للحصول على تصريحات تسمح لها بتسجيل الكتب بشكل مشروع، وهو الأمر الذى يضمن حقوق الملكية الفكرية للدار، والمؤلف، والتطبيق.