بعد ساعات قليلة من حفله الشهري الذي حافظ عليه طيلة 11 عامًا، بل وأصبح علامة مميزة لكل رواد ساقية الصاوي حيث الأربعاء الأخير من كل شهر، أعلن الفنان علي الحجار وقف التعامل مع الساقية وإلغاء حفله الذي كان مقررا يوم السبت الموافق 8 يونيو.

بيان مقتضب أصدره الفنان علي الحجار، مساء أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، جاء نصه: «أصدقائي وأحبائي الأعزاء.. قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي بسبب خلاف حدث بيني وبين إدارة الساقية في حفل أمس».

«الحجار»، كان علامة مميزة لساقية الصاوي على مدار تاريخها المقدر بـ14 عاما، فطيلة 11 عاما حافظ الفنان على حفله الشهري، حتى آخر عامين استجاب لإدارة الساقية وطلب الجماهير بتخصيص حفل جديد يوم السبت الثاني من كل شهر؛ نظرًا لزيادة الإقبال على حفل الأربعاء.

يشهد دائمًا موقع ساقية الصاوي زيادة إقبال من رواد حفل الحجار بالتزامن مع طرح تذاكر الحفلين، كما أن المهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية يشيد بكثافة الحضور دائمًا أثناء تقديم الفنان علي الحجار قبيل كل حفل.

«الحجار» لم يعلن السبب الرئيسي وراء خلافه مع إدارة الساقية، ولكن في حفلات عديدة انتقد هندسة الصوت، وتكييف القاعات، حتى أنه في إحدى الحفلات هدد بعدم استمراره في الغناء إذا ظل مستوى التكييف منخفضًا لا يلائم الأجواء، وربما تكون هذه المشكلات وما على شاكلتها وراء قرار الفنان الأخير.

ساقية الصاوي، أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن استعدادها لإعادة التذاكر الخاصة بحفل الفنان علي الحجار المقرر له 8 يونيو المقبل، قبل أن تحذف نفس المنشور بسبب هجوم الجمهور الحجاري على الصفحة وإدارة الساقية وتهديدهم بالمقاطعة بسبب ما اعتبروه تفريطًا في حفل الفنان علي الحجار الشهري.

جمهور علي الحجار، أعرب عن تضامنه مع قرار الفنان بشأن ساقية الصاوي، وأفادت أغلب تعليقات المشاركين بأن هذا الموقف كان لابد منه خاصة مع عدم توافر مستويات الراحة والتكنولوجيا التي تناسب تاريخ الفنان، وفقًا لتعليقات الجمهور.





ومن أبرز تعليقات الجمهور:

:Hussein Osman

وقفة لابد منها الحقيقة من الأستاذ علي وجمهوره وراه مكان ما يغني👌

:Sherif El Sheshtawy

«على فكره كل الناس بتختلف مع الساقيه فرق كمان صغيره وناس كبار زى حضرتك ده قرار سليم فى اماكن تانيه اكيد أفضل تمنياتى لحضرتك بالتوفيق»

:Dalia Hamed Shams Elaaseel

«واثقين في قرارك ومقدرين انه أتأخر كثير لأسباب كثير من أهمها ارتباطك بالمكان وجمهوره ومناسبة أسعاره لقطاع عريض منه وإلتزامك بالإتفاقات والعهود لكن مش على حساب أخطاء الصوت المتكررة بالإضافة إلى عدم جاهزية المكان أو تطويره بالشكل اللائق بصوتك وتاريخك ولابجمهورك

معاك ياأستاذ في قرارك ومعاك بأي مكان وواثقين في إختياراتك وفيك»

:Khaled Mohsen

الحب مش للمكان الحب لصوت حضرتك

حضرتك مكسب لأي مكان هما الخصرنين

معاك في اي مكان حتى لو كان في المريخ