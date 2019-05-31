انتهت القمة العربية ثم الخليجية، والاستعداد لبدء القمة الإسلامية الرابعة عشر في مكة، ونددت المملكة خلال بيانها الختامي للقمتين بتصرفات إيران التي وصفتها مزعزعة لأمن المنطقة؛ بعدما تعرضت ناقلات نفط سعودية وإماراتية لهجمات في الخليج، واستهداف محطات نفط في السعودية.

واستضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود خادم الحرمين الشريفين، ضيوف القمم الثلاث من رؤساء دول وملوك ورؤساء حكومات داخل قصر الصفا الملكي، الذي يُعد مقر إقامة الملك خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

القصر الملكي الذي استضاف العديد من الرؤساء والزعماء منذ عام 2005، أنشئ في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود عام 1980، وهو من القصور الحديثة في المملكة ويطل مباشرًا على المسجد الحرام، حيث يقع على جبل "أبي قبيس".

الجبل كان يُسمى في الجاهلية "الجبل الأمين"؛ لاحتضانه "الحجر الأسود" فيه عام الطوفان" في عهد النبي نوح عليه السلام، وكان يضم "دار الأرقم ابن أبي الأرقم" التي أقام فيها الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه صلاتهم سرًا خوفًا من أذى قريش.

فضلا عن القيمة الدينية والتاريخية للجبل والقصر المقام عليه، فأنه شهد العديد من الأحداث السياسية العربية ترصدها الشروق في التقرير التالي..

القمم الثلاثة التي عُقدت في القصر الرئاسي "العربية والخليجية والإسلامية"، هي أول قمم رسمية تُقام في القصر خلال عهد الملك سلمان.

القمة الإسلامية الاستثنائية:

عام 2005 استضاف القمة عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، القمة الاستثنائية الثالثة لمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "مواجهة تحديات القرن الـ21 - التضامن في العمل".

ودار محور القمة على نبذ أشكال العنف والتطرف، وأبدوا استياءهم من ظاهرة كراهية ومعاداة الإسلام في العالم.

توقيع وثيقة مكة المكرمة:

في لقاء ضم كبار القيادات الدينية "السنية والشيعية" في العراق، عقدت منظمة المؤتمر الإسلامي عام 2006 قمة عاجلة مًستهدفه حقن دماء المسلمين في العراق ووقف الاقتتال الطائفي.

المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار:

عام 2008 افتتح الملك عبد الله قمة المؤتمر الإسلامي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإٍسلامي واستمر لمدة ثلاثة أيام.

اتفاق مكة المكرمة بين فتح وحماس:

عام 2007 توجهت أعين الدول العربية إلى المملكة العربية السعودية خلال استضافتها أعضاء حركتي فتح وحماس وبحضور الملك عبدالله للتوقيع على اتفاقية مكة والصلح بينهما، وتم الاتفاق على وقف أعمال الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.

لكن الاتفاق بين الحركتين فشل في توحيد السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة حماس في قطاع غزة.

قمة التضامن الإسلامي:

عام 2012 عُقدت قمة استثنائية جمعت زعماء الدول الإسلامية، وتم الاتفاق فيها على تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي ودعوات للوقف الفوري للعنف في سوريا.

وشمل ميثاق مكة الذي صُدر خلال القمة، على محورية القضية الفلسطينية كقضية العرب والمسلمين الأولى وتجميل دولة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية تعثر جهود السلام، وأدانت القمة "الجرائم ضد الانسانية" التي ارتكبتها حكومة ميانمار بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.

مبايعة ولي العهد:

عام 2017 شهدت المملكة العربية السعودية مبايعة أميرها وولي عهدها الجديد الأمير محمد بن سلمان، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، وعُقدت البيعة داخل القصر بحضور أعضاء هيئة البيعة وكبار الأمراء وشيوخ القبائل، واختار 31 من أصل 34 عضواً في هيئة البيعة بن سلمان وليًا للعهد.

قمة رباعية لإنقاذ الأردن:

أقام الملك سلمان عام 2018، قمة رباعية دعا إليها كلا من "الإمارات والكويت والأردن"؛ وذلك لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها، وتم الاتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية وصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار.