السيسي: الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والإمارات «أعمال إرهابية صريحة»

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في السعودية والإمارات «أعمال إرهابية صريحة»، داعيًا في الوقت نفسه في الوقت نفسه أن «العرب كانوا وما زالوا دعاة سلم واستقرار».

وقال السيسي في كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أن «الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرًا من جانب ميلشيات الحوثي، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة».



وشدد السيسي على أن تلك الهجمات «تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولي لإدانتها أولا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين».

وطالب السيسي «المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية، فإن علينا كعرب أيضا مسئولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته».

وأكد السيسي أن «هناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية».