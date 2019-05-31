وست هام الإنجليزي يكمل تعاقده مع الحارس روبرتو

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أكمل فريق وست هام الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع الحارس روبرتو في صفقة انتقال حر عقب رحيله من إسبانيول الإسباني.

وأكد النادي الإنجليزي هذه الأنباء عبر موقعه الرسمي على الانترنت، وأشار أيضا إلى أن الحارس وقع على عقد مدته عامين مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وبدأ روبرتون مسيرته في أتلتيكو مدريد ، ثم اشتهر أكثر في بنفيكا وريال سرقسطه وأوليمبياكوس.

ولعب روبرتو في الموسم الماضي معارا من إسبانيول لفريق ملقة وشارك في 34 مباراة.

وتوج روبرتو بأربعة ألقاب للدوري – واحد في البرتغال وثلاثة في اليونان.

وكان روبرتو انضم لفريق إسبانيول في 2016 مقابل 3ملايين يورو.

وقال روبرتو :"من البداية عندما عرفت أنني سآتي إلى هنا، كنت متحمسا بشأن التجربة الجديدة. أعتبر هذه الخطوة خطوة كبيرة في مسيرتي. أعتقد أن كل متابعي كرة القدم يعلمون أهمية النادي، لذلك أنا متحمس للغاية".

وأضاف :"بالطبع، أتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه تحد كبير حيث أنني أعتبر هذا الدوري أحد أفضل مسابقتين في العالم، مع الدوري الإسباني، واعتقد أن حلم كل لاعب أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك أتطلع للبدء".